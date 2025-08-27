Тейлор Свифт официально объявила о помолвке с американским футболистом. Конец статуса "бездетной кошатницы"?

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Опубликовано: 27.08.2025 09:23 , Обновлено: 27.08.2025

Одна из самых известных современных американских поп-исполнительниц Тейлор Свифт в скором времени может утратить статус "бездетной кошатницы". 26 августа певица официально объявила о своей помолвке с известным американским футболистом Трэвисом Келси, с которым встречалась больше года.

Слухи о возможной помолвке 35-летней Свифт, которую называли одной из самых завидных невест в США, и её ровесника Келси, выступающего за команду Канзас-Сити Чифс Национальной футбольной лиги, ходили ещё с прошлой зимы. Однако до сих пор пара лишь отнекивалась от возможной свадьбы и вот - первый серьёзный шаг на пути к утрате статуса “бездетной кошатницы”.

Так себя назвала сама Тейлор Свифт во время предыдущей предвыборной президентской кампании в США. Тогда музыкантка публично поддержала соперницу нынешнего президента Дональда Трампа - Камалу Харрис, за что получила немало нелестных отзывов от команды кандидата от Республиканской партии. Пост в поддержку Харрис исполнительница сделала в пику команде Трампа после скандальных заявлений сенатора Дж. Д. Вэнса, ставшего в последствии вице-президентом США, о бездетных женщинах, поддерживающих кандидата-демократа.

«Бездетная кошатница» Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на пост президента США

Впрочем, ради радостного события даже сам Дональд Трамп, который не раз заявлял, что “ненавидит” Свифт, отставил в сторону разногласия со своенравной музыканткой и пожелал удачи будущим молодожёнам.

“Что ж, я желаю им большой удачи. Я считаю, что он отличный игрок, отличный парень. Я считаю, что она потрясающий человек. Так что я желаю им большой удачи”, — прокомментировал политик новость о помолвке, которую ему сообщили журналисты во время пресс-конференции после заседания кабинета министров.

Кстати, и для Свифт, и для Келси это первая официальная помолвка. У футболиста в своё время было собственное реалити-шоу о знакомствах Catching Kelce, а Свифт в прошлом была замечена в отношениях с такими американскими знаменитостями, как Джо Элвин, Джейк Джилленхол и Гарри Стайлс, но ни с кем из них отношения не дошли до обручального кольца.

Теперь же его можно заметить на безымянном пальце певицы в числе фото, опубликованных на её официальной страничке в Instagram: массивное золотое кольцо в винтажном стиле с бриллиантом классической для XVIII века огранкой. По данным Associated Press, дизайн кольца был разработан компанией Kindred Lubeck, что подтвердил пиар-менеджер поп-звезды Три Пэйн. Он сообщил, что сам бриллиант был добыт в одном из старинных рудников, но о точной цене кольца умолчал.