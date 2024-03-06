«Стасик побледнел» - Пугачёва ответила Михайлову, раскритиковавшему её за отъезд из России

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Опубликовано: 06.03.2024 16:29 , Обновлено: 15.11.2024

Королева российской эстрады Алла Пугачева на своей официальной страничке в Instagram опубликовала видеообращение к своему коллеге по сцене певцу Стасу Михайлову. Тот на днях, комментируя новый альбом примадонны, раскритиковал её за то, что она уехала из России.

В короткой видеозаписи опальная российская звезда с сарказмом назвала себя “безголосой певицей” и “старенькой Аллой Пугачевой” и говорила при этом притворно хриплым голосом. Сделав отсылку к словам Михайлова, который заявил, что уехавшие из страны артисты “на коленях еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги”, Пугачёва призналась, что охотно встала бы на колени перед Михайловым, “да ноги не те”.

“Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай шуруй, зарабатывай, пока можешь”, – заявила певица.

Она пообещала “сказать, что думает”, если вернётся в Россию, и уже своим естественным голосом обозвала Стаса Михайлова неприличным словом.

В комментариях к посту Пугачёвой её поклонники заявили, что своим обращением она “урыла” Михайлова, а высказывания самого певца, который, по его собственным словам, отказался слушать новый альбом, поскольку его “глубоко возмущает деятельность артистов, уехавших из России и критикующих страну”, назвали как минимум “некрасивыми”.

“Алла Борисовна, Стасик побледнел”, - заявила, в частности, в комментариях Нателла Крапивина, продюсер известной певицы Светланы Лободы.

Напомним, на музыкальных сервисах 1 марта появился новый альбом Аллы Пугачёвой под названием “P.S.” На пластинку попало 20 песен, среди которых такие известные, как “Женщина, которая поёт”, “Свеча горела”, “Любовь, похожая на сон” и другие.

Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Чем удивила фанатов?