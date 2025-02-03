Стали известны имена всех победителей премии «Грэмми-2025». Кто стал триумфатором вечера?

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Опубликовано: 03.02.2025 19:34 , Обновлено: 03.02.2025

В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». Несмотря на недавние пожары, мероприятие решили не переносить. Более того, на церемонии организовали сбор средств в пользу пострадавших.

Триумфатором вечера стала Бейонсе: её альбом «Cowboy Carter» претендовал на награды в 11 номинациях и в итоге принёс певице четыре статуэтки, включая «Альбом года» и «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» (совместно с Майли Сайрус). Реакция Бейонсе на победу в номинации «Лучший кантри-альбом» уже стала вирусной.

Лидером по числу наград оказался Кендрик Ламар. Свои первые в карьере «Грэмми» получили Сабрина Карпентер и Charli XCX. Шакира удостоилась награды за лучший латиноамериканский поп-альбом, которую ей вручила Дженнифер Лопес. А вот Тейлор Свифт в этом году осталась без наград, но блистала в роли ведущей церемонии.

Не обошлось и без скандалов. Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори шокировали публику, появившись на красной дорожке в провокационных нарядах. В итоге пару попросили покинуть мероприятие в сопровождении охраны.

Среди ярких моментов церемонии — возвращение The Weeknd, который в 2021 году объявил премии бойкот. На этот раз певец исполнил новые песни «Cry for Me» и «Timeless». А фронтмен Coldplay Крис Мартин почтил память ушедших из жизни музыкантов, в том числе экс-солиста One Direction Лиама Пейна.

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