Стали известны номинанты на премию «Грэмми» 2025 года. У кого больше всех номинаций?

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Опубликовано: 09.11.2024 06:30 , Обновлено: 08.11.2024

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) объявила номинантов на премию «Грэмми» 2025 года. Среди артистов, которые будут бороться за главные награды в следующем году, — Бейонсе, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, получившая в общей сложности 11 номинаций за свой кантри-альбом «Cowboy Carter». Теперь она является артисткой с наибольшим количеством номинаций за всю историю премии, получив в общей сложности 99 номинаций за всю свою карьеру.

Бейонсе

Бейонсе — одна из пяти артистов, номинированных во всех трех главных общих категориях шоу: «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». Другими музыкальными звездами, номинированными в каждой из этих категорий, стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Чаппелл Роан и Сабрина Карпентер . Роан и Карпентер также были номинированы в категории «Лучший новый артист», что позволило им попасть во все четыре общие категории.

Тейлор Свифт

Билли Айлиш

Чаппел Роан

Сабрина Карпентер

Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Пост Малон и Чарли XCX были номинированы на семь Грэмми, в то время как Свифт, Роан и Карпентер были номинированы на шесть наград.

Кендрик Ламар

Пост Малон

Чарли XCX

Тем временем, The Beatles неожиданно получили номинацию на “Запись года” с недавно выпущенным треком “Now and Then”, в котором искусственный интеллект использовал для объединения старой и новой музыки группы.

Церемонию вручения премии «Грэмми» запланировали на 2 февраля 2025 года.

[info_b]Полный список номинантов можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

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