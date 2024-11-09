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Стали известны номинанты на премию «Грэмми» 2025 года. У кого больше всех номинаций?

Стали известны номинанты на премию «Грэмми» 2025 года. У кого больше всех номинаций?
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Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) объявила номинантов на премию «Грэмми» 2025 года. Среди артистов, которые будут бороться за главные награды в следующем году, — Бейонсе, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, получившая в общей сложности 11 номинаций за свой кантри-альбом «Cowboy Carter». Теперь она является артисткой с наибольшим количеством номинаций за всю историю премии, получив в общей сложности 99 номинаций за всю свою карьеру.

Бейонсе
Бейонсе

Бейонсе — одна из пяти артистов, номинированных во всех трех главных общих категориях шоу: «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». Другими музыкальными звездами, номинированными в каждой из этих категорий, стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Чаппелл Роан и Сабрина Карпентер . Роан и Карпентер также были номинированы в категории «Лучший новый артист», что позволило им попасть во все четыре общие категории.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Чаппел Роан
Чаппел Роан
Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер

Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Пост Малон и Чарли XCX были номинированы на семь Грэмми, в то время как Свифт, Роан и Карпентер были номинированы на шесть наград.

Кендрик Ламар
Кендрик Ламар
Пост Малон
Пост Малон
Чарли XCX
Чарли XCX

Тем временем, The Beatles неожиданно получили номинацию на “Запись года” с недавно выпущенным треком “Now and Then”, в котором искусственный интеллект использовал для объединения старой и новой музыки группы.

Церемонию вручения премии «Грэмми» запланировали на 2 февраля 2025 года.

[info_b]Полный список номинантов можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

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