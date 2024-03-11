"Напишите ему новую песню" - В Минске заметили поющего в ТЦ Солодуху. Мнения разделились

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2024 15:46 , Обновлено: 11.03.2024

В TikTok опубликовали несколько видео, на которых в одном из столичных торговых центров выступал певец Александр Солодуха. Некоторые комментаторы выразили недовольство, в чем причина?

На двух опубликованных роликах Солодуха пел хорошо известную белорусам песню “Виноград”. И часть комментаторов возмутилась, что исполнитель постоянно выступает с одной и той же композицией.

“А есть другие песни? Или только эта”, - написал пользователь.

“Напишите ему новую песню, а то не хочу слушать”, - высказалась подписчица.

“Сколько можно уже про виноград?”, - спросил еще один комментатор.

Другие же поддержали певца: “И я была вчера в этом ТЦ, понравилось. Много потом людей сошлось, детки выбегали танцевать, и никто их не прогонял”.

“Молодец, что бы злые языки ни говорили!”, - отметил подписчик.

Судя по третьему видео, Солодуха не ограничился лишь песней “Виноград”. Он также исполнил композицию “Мы будем вместе”.

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