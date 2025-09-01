Российский исполнитель каверов пообещал белорусам на Lidbeer «настоящий рок»

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Опубликовано: 01.09.2025 13:57 , Обновлено: 01.09.2025

Российский музыкант и шоумен Александр Пушной опубликовал видеообращение, в котором анонсировал своё выступление на фестивале Lidbeer и пообещал привезти в Беларусь «настоящий рок».

В коротком ролике, появившемся в соцсетях фестиваля, артист заявил, что много раз бывал в Беларуси, но впервые едет с полноценным музыкальным выступлением. «В этот раз я впервые еду к вам, да! С восьмистрункой и с настоящим роком», — эмоционально сообщил Пушной, пригласив всех на фестиваль 13 сентября .

[inf]Александр Пушной — российский музыкант, телеведущий и бывший участник КВН (команда «Дети лейтенанта Шмидта»). Известность получил как ведущий научно-популярной программы «Галилео» на СТС. Также известен благодаря созданию рок-каверов на известные поп-песни и саундтреки. Часто его выступления содержат элементы юмористического шоу.[/inf]

Lidbeer в Лиде в этом году пройдёт после нескольких лет изменений формата и названия. Хедлайнером заявлена российская певица Юлия Савичева , также в списке участников значатся россиянин Антон Токарев , российская группа The Hatters , а также белорусские коллективы « Борисовский тракт » и Police in Paris .

Имя одного из участников, согласно информации на сайте фестиваля, пока ещё держится в секрете.

Если на старте продаж обычный билет стоил 60 рублей, то сейчас его цена составляет почти 80 рублей. VIP-билет подорожал с 195 до 245 рублей.

История фестиваля

Впервые фестиваль провели в 2015 году, и он быстро стал одним из крупнейших музыкальных событий в Беларуси. В разные годы на его сцене выступали такие группы, как «Би-2», «Чайф», «Океан Ельзи», «Вопли Видоплясова», «Ленинград» и многие другие, в том числе белорусские артисты.

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После перерыва из-за пандемии в 2023 году фестиваль прошёл в усечённом формате, а в 2024-м его переименовали в «ХарчФэст» с хедлайнером Ольгой Бузовой. В 2025 году организаторы вернули прежнее название Lidbeer.