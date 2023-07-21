На фестивале LidBeer пообещали Rammstein и Linkin Park. Это как?

Опубликовано: 21.07.2023 09:33 , Обновлено: 21.07.2023

Организаторы фестиваля LidBeer, который в 2023 году запланировали на 2 сентября, рассказали, кто должен выступить на главной сцене.

В телеграм-канале мероприятия вечером 20 июля проанонсировали, что на фесте «прозвучат Rammstein, Metallica, Linkin Park, System of a down» — в исполнении симфонического оркестра Classic Energy.

«Classic Energy – это одновременное выступление более 50 музыкантов на одной сцене! Это неповторимое звучание мировых хитов в сопровождении сильнейшего хора!» — отметили организаторы.

В Сети многие обрадовались предстоящему выступлению музыкантов.

«Как по мне они хэдлайнером и будут отличным»;

«Получше Инстасамок на Браславе за бабки ?»;

«Это бомба!!! Всегда мечтал попасть, спасибо команде!!»;

«Classic Energy реально крутые. Я была на их концерте! У них отличное исполнение. Ничуть не хуже оригинала».

Некоторые остались в смятении: «Двоякое чувство? Вроде бы и норм, но…», «Это шутка?», «Ну черт знает, пока звучит сомнительно… (в основном потому, что я про них впервые слышу) ?».

Другие пользователи и вовсе разочаровались:

«Эх, прошли те времена когда Papa Roach, 30 STM, Three days grace к нам приезжали. Там живой вокал, можно покричать в горло можно было. А оркестров таких пруд пруди, можно и на Ютуб в промотке посмотреть»;

«Лучше в машине послушаю музычку»;

«Зачем я сюда зашёл… Какой оркестр…»;

«Скоро докатимся до кавер групп на фестивале)».

О том, что в 2023 году решили провести пивной фестиваль LidBeer, который не отмечали уже три года, стало известно в феврале.

Тогда в пресс-службе райисполкома сообщили, что он должен войти в программу празднования 700-летия города. Там пообещали, что формат «open air» с фуд-кортами останется, но саму концепцию фестиваля компания-организатор «Лидское пиво» поменяет.

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