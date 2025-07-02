Российская музыкальная группа t.A.T.u. объявила о воссоединении. Когда концерты?

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Опубликовано: 02.07.2025 13:27 , Обновлено: 02.07.2025

Популярная в 2000-х российская группа t.A.T.u. объявила о своём воссоединении. Участницы дуэта Юлия Волкова и Елена Катина объявили о возобновлении совместных выступлений, анонсировав как минимум один концерт этим летом.

Всё началось с поста Юлии Волковой в Instagram, где она опубликовала серию совместных фото с Еленой Катиной и загадочно подписала: «Впереди много нового и интересного».

Позже представители Катиной заявили, что группа даст концерт в подконтрольной России Ялте уже 19 июля, и именно это выступление, по их словам, можно считать официальным воссоединением.

Отметим, в сентябре 2022 года группа уже выступала с концертом в Минске. Однако тогда певицы и их представители настойчиво утверждали, что то выступление — разовое и о полноценном возобновлении совместной деятельности речи не идёт.

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Группа t.A.T.u. появилась в 1999 году и стала одним из самых успешных российских музыкальных проектов на мировой арене. Их англоязычный сингл «All the Things She Said» в своё время возглавлял главные музыкальные чарты мира.

Дуэт официально прекратил своё существование в 2011 году. Причиной тогда назвали накопившиеся внутренние конфликты между Волковой и Катиной и желание обеих начать сольные карьеры.

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