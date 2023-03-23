Работники ЖКХ записали музыкальный клип в ответ на жалобы белорусов

🎥 Видео

Опубликовано: 23.03.2023 17:25 , Обновлено: 23.03.2023

ВИА "Коммунальное танго" записал клип "В доме нету воды". В нем содержится ответ тем белорусам, кто не доволен работой ЖКХ. Это ведь тот самый шоу-бизнес, что мы заслужили?

В песне коммунальщики жалуются, что всегда спешат на помощь жильцам, а те потом пишут в Инстаграм и другие соцсети ЖКХ “письма о любви”.

“Знаем мы сегодня не уснем, знаем будем до утра работу делать, позабыв про свои личные дела”, - поется почти в рифму участниками коммунальной группы в клипе.

Впрочем, что тут пересказывать, лучше посмотрите и послушайте сами:

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Полностью клип можно посмотреть [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=sifKNzWvMAk” target=_blank”] тут [/link].

Видео было размещено на официальном канале в Youtube Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Посмотрите, какое описание у этого видео в Youtube:

Ранее Телеграф писал, что житель Лиды и исполнитель юмористичных песен Олег Гришко, известный как Пан Усялян, снял новый клип-пародию на песню «Фантазер» Ярослава Едокимова. Называется он «Ваўкавыск».

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