«У Ваўкавыск ты мяне прыглашала!» — Пан Усялян снял новый клип

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Опубликовано: 31.01.2023 13:14 , Обновлено: 31.01.2023

Житель Лиды и исполнитель юмористичных песен Олег Гришко, известный как Пан Усялян, снял новый клип-пародию на песню «Фантазер» Ярослава Едокимова. Называется он «Ваукавыск».

Ролик, как всегда, похож на мини-фильм. История простая — про любовь главного героя с продавщицой из Волковыска Анжелой, которая началась c социальных сетей.

«Я нашоў цябе сам, у сацыяльных сяцях, як скачаў Інстаграм, Як скачаў Інстаграм на свой стары Хуавей. На фоткі кінуў сярдзец, ды ў сторыз агнях, і ў лічку канец, І ў лічку канец, свой канец для цебя», — поет 2Пан Усялян в первом куплете.

Потом он решился написать Анжеле, что хочет с ней быть.

«У Ваўкавыск ты мяне прыглашала», — сообщил он в припеве. А вот завести машину, чтобы поехать к возлюбленной, не смог. Однако до районного центра добрался: на мотоблоке и велосипеде.

При этом любовная драма только началась.

Снимали клип в самом Волковыске, так что его жители без труда узнают локации. На момент написания новости ролик набрал уже 67 тыс. просмотров.

«Вот кого нужно на Евровидение)», «Ну зажёг, на работе все напевали - Ваукавыск», «Теперь это будут крутить на дискотеках!)», — написали пользователи в комментариях.

Ранее Телеграф писал, что Пан Усялян клип-пародию на песню «Малиновая Лада». В нем компания друзей собралась ехать по Слонимской трассе в Барановичи, но по пути автобус сломался.