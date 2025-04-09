Премьер Литвы потребовал «выяснить политические взгляды» Орбакайте. Что случилось?

Опубликовано: 09.04.2025 12:38 , Обновлено: 09.04.2025

Запланированный на конец мая концерт в Вильнюсе российской певицы Кристины Орбакайте, имеющей также литовское гражданство, вызвал волну возмущения в литовских соцсетях. На этом фоне премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас обозначил, что организаторам концерта следовало бы «выяснить политические взгляды» артистки, особенно касательно войны в Украине, и представить её ответы общественности.

По словам Палуцкаса, которые привело LRT, хотя и существует «очень старая фотография», где Орбакайте принимает награду от Владимира Путина (звание заслуженной артистки РФ в 2013 году), это было давно, и сейчас «их позиция относительно войны в Украине, видимо, важнее».

«Партия или не партия [войны]? Одобряет или не одобряет аннексию Крыма?», — перечислил возможные вопросы литовский премьер, предлагая организаторам заняться этим выяснением.

«Я не вижу необходимости спекулировать сегодня», — добавил он.

Новость Телеграф

Причина возмущения общественности, как следует из публикаций в соцсетях и комментариев экспертов, заключается в ряде предполагаемых действий Орбакайте. Она, как утверждается, публично «не осудила полномасштабное вторжение России в Украину».

Кроме того, критики напомнили, что она выступала в Крыму, когда его уже контролировала Россия, в том числе в Ялте осенью 2022 года, и ещё в 2014 году «незаконно пересекла» украинскую границу для выступления там.

Также источник утверждает, что в марте 2024 года она подарила 50 билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге семьям российских военных.

Литовское гражданство Орбакайте получила ещё в 2002 году как внучка граждан Литвы, что, как отметило Министерство культуры страны, осложняет ситуацию с возможным запретом на въезд или выступление.

Сам Минкульт заявил, что не имеет полномочий запрещать концерты частных организаторов, но, «понимая чувствительность ситуации», обратился к ним (компании «Show Life») с просьбой «оценить» связи артистки с Россией, её позицию по войне и возможные риски провокаций. Всю ответственность за «возможные негативные последствия» министерство возложило на самих организаторов.

Тем временем литовский эксперт по безопасности Ауримас Навис в комментарии источнику оценил ситуацию более жёстко, назвав подобные концерты попыткой «загрязнить культуру Литвы плесенью русского мира» и частью российских информационно-психологических операций с целью показать, что Литва «всё ещё является частью этого мира».

Ситуация в Литве происходит на фоне сообщений об отмене ряда концертов Кристины Орбакайте в самой России (в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Владивостоке и даже в Кремле) по неуточнённым официально причинам.

Организаторы и площадка, где пройдёт концерт в Вильнюсе, а также сама певица пока не комментировали ситуацию.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как московские коммунальщики в прошлом году подали в суд на Аллу Пугачёву — мать Кристины Орбакайте.

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