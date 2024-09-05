"Представьте, что он вытворяет на уроках" — Белорусский учитель поразил TikTok, сыграв Despacito на балалайке

🎥 Видео

Опубликовано: 05.09.2024 13:08 , Обновлено: 05.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, где показали, как учитель одной из школ Минского района исполнил хит Despacito на балалайке. Комментаторы пришли в восторг.

Дмитрий Стреж (так зовут педагога) сыграл на торжественной линейке 2 сентября перед учениками. Видео собрало больше 10 тыс. лайков.

“Учитель года. Позитив с первого учебного дня. Зажигалочка”, - написала одна комментаторша под роликом.

“Божественно! Я смотрела это видео и заметила, что расплылась в улыбке!!!” - поделилась другая.

“После такого все захотят изучить игру на балалайке. Красавчик!” - отметила третья.

Еще одна пользовательница TikTok написала, что сама пошла бы учиться к такому педагогу. “Представьте, что он вытворяет на уроках”, - сказала она.

“У меня почему-то мурашки, мне 55!! Это классно!!” - поделилась комментаторша.

Другие же решили оценить внешность педагога и сравнили его с американским актером Джонни Деппом и белорусским певцом Teo.

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