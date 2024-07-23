"Красиво и без пафоса" — Цимбалистки сельской "музыкалки" на Гродненщине покорили TikTok исполнением “КиШ”. Где послушать вживую?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 11:33 , Обновлено: 23.07.2024

Песнями группы "Король и Шут" на гитаре уже никого не удивишь. Однако слышали ли вы хиты легендарных рок-музыкантов на цимбалах? Так, воспитанники детской музыкальной школы на Гродненщине прямо посреди улицы взяли да сыграли "Лесника". Естественно, это не единственный хит в их репертуаре. Кроме песни про путника, который "в доме лесника ночлега попросил", девочки играют "Седую ночь", "Смуглянку", "Куклу колдуна" и многое другое.

В комментариях под видео белорусы не скупились на комплименты. Среди традиционных “класс” и “супер” многие писали, что девчонки “достойны большей публики”, ведь их “энергия передаёт всю красоту музыки”. Некоторые удивлялись, почему у цимбалисток так мало зрителей и искренне желали, чтобы их “кто-то заметил и пригласил на большую сцену”.

Вместе с этим белорусы спрашивали, где и когда можно послушать шедевры группы “Король и Шут” вживую. Поскольку видео было снято на Замковой улице в Лиде, делаем вывод: насладиться прекрасным можно именно там.

“Обычно мы играем по субботам, приблизительно с 13:00 до 16:00. Точное время и дата выступлений публикуется на канале преподавателя, ссылка есть в шапке профиля”, — ответили воспитанники Дитвянской школы искусств.

“Видела в субботу в первой половине дня. Тоже остановилась послушать, понравилось!” — написала под видео одна из белорусок. Другая добавила:

“Красиво и без пафоса”.

“Респект и уважение за старую добрую классику. Молодцы”, — прокомментировал мужчина.

К слову, кто-то из подписчиков TikTok просил поделиться нотами “Лесника”, но воспитанницы ответили, что всё подбирают исключительно на слух. Верх мастерства.

“Круто! И педагог ваша, видимо, из наших… С огоньком в голове”, — написал под видео ещё один неравнодушный пользователь.

Ранее Telegraf.news писал, что на днях в Гродненской области произошло невероятное: на одном из полей собралось более 500 символов Беларуси — аистов. Журналистам удалось снять редкую картину буквально со всех ракурсов. Кроме того, по словам автора видео, похожее он наблюдал и в прошлом году: правда, тогда красноклювых было в два раза меньше, около 200.

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