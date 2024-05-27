Поляков охватила TikTok-эпидемия "Педро, Педро, Пе". Белорусам приготовиться?

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Опубликовано: 27.05.2024 11:46 , Обновлено: 27.05.2024

На просторах Интернета, а именно в TikTok и Instagram, всё большую популярность набирает старый хит итальянской звезды Рафаэллы Карры. Незамысловатая песня с припевом о неком Педро, которого девушка встретила в Санта-Фе, стала буквально взрывать соцсети. Однако ещё большую известность треку придал танцующий енот, который двигает лапками в такт, танцует и задаёт настроение.

Рафаэлла Карра выпустила песню в далёком 1980-м, однако сейчас композиция “ожила” благодаря ремиксу немецкого диджея Jaxomy. Как это часто бывает в Интернете, короткий отрывок пошёл жить своей жизнью. В онлайн-пространстве по всему миру он “путешествует” в разных контекстах, но без енота.

Удачная компиляция с милым животным в кружочке – русскоязычный феномен. Причём, судя по всему, подтекст здесь отсутствует: динамичная и лёгкая музыка просто хорошо “легла” на движения енота. Ну, или наоборот. Кто запустил мем в жизнь, неизвестно. Однако сам енот, ставший героем, является питомцем российского блогера Fleksa.

Рафаэлла Карра (на самом деле Раффаэлла Пеллони) родилась 18 июня 1943 года в итальянском городе Болонья. В возрасте 20 лет девушка уехала в Америку, где стала сниматься в фильмах. Спустя время вернулась на родину, где и стала известной певицей. Карра умерла 5 июля 2021 года после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ей было 78 лет.

Итальянская певица Рафаэлла Карра

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