Линн Тернер из Deep Purple и "Браво". В Пружанах собрались провести рок-фестиваль в конце июня. Кого еще позвали?

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Опубликовано: 15.05.2024 16:42 , Обновлено: 15.05.2024

В Пружанах Брестской области с 28 по 30 июня запланировали провести рок-фестиваль "Солнцестояние". В программе - два концертных вечера на стадионе, фудкорт, палаточный городок возле озера и развлечения в городском парке.

Как рассказали организаторы, на сцене выступят группы «Кино», «Браво», «Чиж & Co», «Парк Горького», «Братья Грим», «Смысловые галлюцинации», «Моральный кодекс», Goffman, «СерьГа», а также экс-участник группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

“Опыт проведения похожего мероприятия в 2023 году показал, что один концертный вечер собрал 18,3 тыс. зрителей. В этом году фестиваль в Пружанах приобрел новое название, немного изменил формат и станет еще масштабнее”, - заявил представитель организатора рок-фестиваля.

Кто выступит

По программе, в первый день события - 28 июня - на сцене выступит российский гитарист Мэй Лиан, который родился в Пружанах. “Далее гостей ждут танцы под хиты популярной поп-рок-группы из 2000-х «Братья Грим», яркое выступление группы «Браво». Затем на сцену поднимется культовая рок-группа «Черный Кофе» со своими нестареющими хитами и новыми песнями”, - рассказали организаторы.

На второй день рок-фестиваля “Солнцестояние” запланировали выступление групп Goffman, “Смысловые галлюцинации” и не только. “С группой «Чиж & Co» весь стадион исполнит песню «О любви» и другие лучшие песни, хорошо знакомые всем поклонникам рока. «Звезда по имени солнце», «Кукушка» и другие всеми любимые рок-хиты из 80-х прозвучат в исполнении группы «Кино», - продолжили организаторы.

Также 29 июня перед гостями фестиваля, по программе, выступит группа “СерьГа” и экс-вокалист группы Deep Purple, американский певец Джо Линн Тернер.

[info_b]Джо Линн Тернер также выступал в группах Fandango, Rainbow, Yngwie Malmsteen’s Rising Force, HTP, Mother’s Army. Исполнителю 72 года, он женат на белоруске Майе Козыревой.

На пресс-конференции в Симферополе в августе 2015 года он высказывал намерения переехать в Беларусь. «Я переезжаю в Беларусь, если Александр Лукашенко мне разрешит. Это важный шаг для меня. К сожалению, я некомфортно себя чувствую в США”, - процитировала музыканта “Комсомольская правда”.[/info_b]

Билеты и маршрут

С расписанием всех выступлений на рок-фестивале “Солнцестояние” можно ознакомиться здесь. По словам организаторов, стоимость билетов начинается от 23 рублей за один концертный вечер. Купить их можно в Брестской областной филармонии и на сайте kvitki.by.

Координаты для тех, кто планирует добираться к месту проведения фестиваля на личном авто, следующие: город Пружаны, Брестская область — 52.555086, 24.462589. На общественном транспорте, как рассказали организаторы, можно добраться на автобусе № 501 “Брест - Лида”, № 218 «Станция Оранчицы — Автостанция Пружаны» и на электричке «Брест Центральный — Барановичи Полесские» (до станции “Оранчицы”).

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