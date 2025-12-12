Победитель Евровидения-2024 объявил об отказе от приза

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Опубликовано: 12.12.2025 10:23 , Обновлено: 12.12.2025

Победитель прошлогоднего песенного конкурса «Евровидение», швейцарский исполнитель Nemo заявил об отказе от главного приза - хрустального микрофона. Таким образом 26-летний певец решил выразить свой протест против участия в конкурсе Израиля, присоединившись к бойкоту, объявленному уже пятью странами-участницами конкурса.

Швейцарский исполнитель усмотрел конфликт в участии в конкурсе Израиля на фоне не прекращающегося военного конфликта с сектором Газа и идеалами “единства, инклюзивности и достоинства”, заявленные организаторами “Евровидения”.

“Я безмерно благодарен сообществу, окружавшему этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как личность и как артиста, но сегодня я уже не считаю, что этому трофею место на моей полке”, - заявил молодой человек в соцсетях, пообещав вернуть свой заслуженный трофей организаторам конкурса.

Исполнитель сослался на выводы независимой международной комиссии, назначенной Советом ООН по правам человека. Та в сентябре этого года признала действиях израильских военные в секторе Газа геноцидом, призвав власти страны к его прекращению и привлечению к ответственности виновных.

Власти Израиля категорически отвергают эти обвинения. Авторов доклада комиссии ООН израильская сторона обвинила в “продвижении нарратива ХАМАС”, военизированной исламистской группировки, с террористами которой и пытается бороться Израиль в секторе Газа, и попытке “делегитимизировать и демонизировать государство Израиль”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что уже пять стран - членов Европейского вещательного союза (EBU) отказались от участия в конкурсе “Евровидение” в следующем году из-за того, что организаторы не стали запрещать участвовать в нём Израилю. Среди стран, объявивших бойкот “Евровидению” - Ирландия, Исландия, Нидерланды, Словения, а также Испания, которая входит в пятерку главных спонсоров конкурса.

Ещё одна страна отказалась от участия в Евровидении