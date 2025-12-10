Ещё одна страна отказалась от участия в Евровидении

Опубликовано: 10.12.2025 20:16 , Обновлено: 10.12.2025

Исландия не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение-2026», объявила в среду вечером государственная телерадиокомпания страны RÚV.

Решение было принято на заседании руководства вещателя в среду в связи с тем, что Израилю будет разрешено участвовать в конкурсе и общественным возмущением, которое разрешение вызвало в Исландии.

Об участии Израиля в Евровидении было объявлено на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза, который организует это мероприятие.

Ранее телекомпании из нескольких стран предупреждали, что будут бойкотировать конкурс, если в нем примет участие Израиль, из-за действий последней во время войны в секторе Газа.

Сразу после заседания ассамблеи четыре страны отказались от участия в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2026 года: Испания, Нидерланды, Словения и Ирландия.