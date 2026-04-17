Организаторы технорейва в Беловежской пуще объявили о переносе. У экоактивистов остались вопросы

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Опубликовано: 17.04.2026 08:59 , Обновлено: 17.04.2026

Организаторы технорейв-вечеринки, которая должна была состояться прямо в сердце Беловежской пущи уже в эти выходные, объявили о переносе мероприятия. Изменили и дату, и место мероприятия, однако экоактивисты, которые активно выступали против музыкального фестиваля на территории природного заповедника, всё равно остались не довольны.

Идея провести масштабный музыкальный фестиваль электронной музыки “Техно-рейв в Беловежской Пуще” изначально вызвала волну критики со стороны белорусских экоактивистов. В программе фестиваля были заявлены четыре музыкальные группы, чьи выступления должны были растянуться до утра. Ожидалось, что на фестиваль соберётся не меньше 700 человек. И всё это - в самом сердце главного природного заповедника страны, на территории усадьбы белорусского Деда Мороза.

Больше всего недовольства у противников музыкального фестиваля вызывала дата, выбранная организаторами - 18 апреля. Дело в том, что с апреля по июнь-июль у большинства птиц - скворцов, жаворонков, соловьёв - наступает важнейший период гнездования. Они активно строят гнёзда, откладывают яйца и выводят птенцов. По словам орнитологов, в это время для птиц крайне важна тишина и покой, а технорейв-вечеринка - очевидный антоним этим понятиям.

Очевидно, организаторы мероприятия в конце концов прислушались к голосам экоактивистов и мероприятие решили перенести. Новая дата - 28 августа. Сменили и место проведения масштабной музыкальной вечеринки - главную площадку решили перенести к главным воротам национального парка. Правда, сами организаторы утверждают, что причиной переноса стал “огромный отклик” публики и желание расширить площадку, дав возможность посетить мероприятие большему количеству гостей.

Уже купленные билеты остаются в силе, а вот новые билеты, скорее всего, подорожают - “в связи с расширением программы”, пояснили организаторы.

Впрочем, людей, изначально выступавшие против технорейва в Беловежской пуще, новость о переносе даты и места фестиваля, судя по комментариям на страничке организаторов, не успокоила. Поток недовольных замечаний до сих пор не иссяк.

“Как можно в заповедном лесу, воспетом не одним поколением белорусов, как наша гордость, национальное достояние, место, где охраняются краснокнижные виды флоры и фауны, превратить в танцпол и концертную площадку?”, - задала эмоциональный вопрос одна из недовольных в Instagram.

“Вы поняли, что дата неподходящая, но то, что и место выбрано неудачно, так и не поняли! Вспомните, пожалуйста, что вы работаете в природоохранном заповеднике, за который несёте ответственность! У меня нету биологического образования, но есть понимание, что такое фестиваль электронной музыки, и не всегда человек техно может выдержать, не говоря о флоре и фауне”, - обратилась к организаторам мероприятия другая.

“Уважаемые ценители электронной музыки! Найдите себе место, где своей музыкой не будете мешать никому”, - призвал самих гостей фестиваля ещё один комментатор.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что в этом сезоне в Беларуси уже отменили не один, и не два музыкальных фестивалей, в том числе, на городских площадках, более приспособленных для проведения массовых, шумных мероприятий, чем заповедные леса. Белорусы призвали организаторов обратить внимание на эти площадки и перенести фестиваль ещё раз - в более подходящее место.

В Беларуси отменили ещё один музыкальный фестиваль