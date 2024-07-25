"Ой, мама, как горит!" — Сотрудники МЧС выпустили клип с белорусским рэпером

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Опубликовано: 25.07.2024 12:59 , Обновлено: 25.07.2024

Сегодня, 25 июля, в Беларуси отмечается День пожарной службы. Специально к профессиональному празднику сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям вместе с рэп-исполнителем RoMChe и гродненской певицей Nikа Fox выпустили клип под названием "МЧС". Таким образом в ведомстве решили напомнить белорусам о важности и сложности профессии спасателя.

«В начале пожара сделай над собой величайшее усилие, чтобы быть невозмутимо хладнокровным. Отдай себе отчёт в том, что горит, где и как горит, и только тогда ясно укажи каждому его задачу при тушении”, — написали под роликом авторы и напомнили, что эти строки являются “одной из заповедей пожарного”.

“Где страх не пробивает силу и где горят огни в глазах, три буквы украшают спины, огня картины, пожарный трап. Там нет чужих и нет забытых, отвага там имеет вес, перед бедою там едины, там принцип мирный, там МЧС”, — поётся в песне.

Ранее Telegraf.news писал, что песнями группы “Король и Шут” на гитаре уже никого не удивишь. Однако слышали ли вы хиты легендарных рок-музыкантов на цимбалах? Так, воспитанники детской музыкальной школы на Гродненщине прямо посреди улицы взяли да сыграли “Лесника”. Естественно, это не единственный хит в их репертуаре. Кроме песни про путника, который “в доме лесника ночлега попросил”, девочки играют “Седую ночь”, “Смуглянку”, “Куклу колдуна” и многое другое.

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