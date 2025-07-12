Настя Кравченко показала песню, с которой представит Беларусь на российском аналоге «Евровидения»

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Опубликовано: 12.07.2025 10:29 , Обновлено: 12.07.2025

Белорусская певица Настя Кравченко представила композицию «Мотылёк», с которой будет представлять Беларусь на музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве. Премьера песни состоялась на открытии «Славянского базара» в Витебске.

По словам самой артистки, это очень личная для неё песня — о преодолении страхов и неуверенности на пути к мечте. «Это напоминание о том, что каждый из нас может осуществить свою мечту», — рассказала певица в интервью телеканалу «Первый информационный».

Конкурс «Интервидение» — это музыкальный форум, который придумали ещё в 1960-х как альтернативу «Евровидению» для стран соцлагеря. Он прекратил существование после распада соцблока. Идея его возрождения стала активно обсуждаться после того, как Европейский вещательный союз закрыл доступ на «Евровидение» для Беларуси и России.

Сам конкурс пройдёт 20 сентября в Москве. Кроме Беларуси и России, по заявлению организаторов, в нём примут участие артисты из Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.

Ранее журналисты Telegraf.news разбирались в правилах конкурса и нюансах голосования.

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