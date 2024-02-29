"Ведаеш ты, уздоўж начных дарог" — Белорусы перепели хиты на белорусском и вышли в тренды Tik-tok

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Опубликовано: 29.02.2024 10:48 , Обновлено: 01.03.2024

В социальных сетях появилось множество роликов с белорусскими каверами известных хитов. Какие песни уже перепели?

Пыяла и Around the world

Пользовательница с ником muzmanya исполнила множество вирусных хитов по-белорусски. В репертуаре каверистки белорусскоязычные АИГЕЛ — Пыяла, Klavdia Petrivena — Я тобі брехала, ATC — Around the world и множество хитов известных рок-исполнителей.

«Еще круче, чем на украинском», — написал пользователь под роликом на песню «Я тобі брехала».

«Это лучшее, что я слышал», — отметили под песней «Пыяла».

«Воспоминания разблокированы: маме кто-то звонит на ее самсунг-слайдер», — комментарий под белорусской версией Around the world.

Многие пользователи спросили, где можно найти её песни для прослушивания и скачивания. Записями своих каверов исполнительница поделилась в своем телеграм-канале.

Белорусский ITALDISKO

В свою очередь минский кавер-бэнд СамШазам к публикации своих белорусских каверов подошли максимально креативно. Их недавний ролик с белорусской версией популярного хита ITALDISKO в Tik-Tok выглядит как настоящий музыкальный клип и собрал уже более ста тысяч просмотров. Пользователи не поскупились на лайки и комментарии.

«Наконец-то отличный контент: и приятно и здорово и душа радуется». — написал один из комментаторов.

«Перепели грузин», — восхитился другой.

До этого коллектив исполнил и другие белорусскоязычные каверы. Например, на песни The Killers — Mr. Brightside, Intelligency – August, Иванушки International – билетик в кино, IOWA – маршрутка и многое другое.

“Знаешь ли ты”

А исполнительница ALINKA под ником gyrskayaya покусилась на хит юности всех миллениалов и спела по-белорусски песню Макsim — Знаешь ли ты. Пользователи соцсети оценили: более тысячи комментариев и почти миллион просмотров.

«Не думал, что на белорусском песня будет звучать гарна », — признался комментатор Дмитрий.

«Максим отдыхает! Мы делаем новый формат! Беларусь рулит!!!», — восторгнулся Остап.

В аккаунте девушки нашлись и другие белорусскоязычные каверы. Среди них Комбинация — Новый герой, Мираж — Музыка нас связала.

Zombie

Тем временем вокалистка фолк-группы Kriwi опубликовала в своём аккаунте Akvaleria в Tik-tok каверы на знаменитые мировые хиты. Она уже спела белорусские версии популярных песен исполнителей вроде The Beatles, Ed Sheeran, Harry Styles, Sting,The Cranberries, Lana Del Rey, Loreen, Nirvana и другие.

“Красиво”, “Отлично”, “Ачмурэнна”, — не поскупились на комментарии пользователи.

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