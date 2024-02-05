На вручении «Грэмми» в Лос-Анджелесе поставили рекорд и вспомнили про «Барби»

Опубликовано: 05.02.2024 11:49 , Обновлено: 05.02.2024

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония награждения престижной музыкальной награды – «Грэмми». Статуэтки в виде граммофона вручали за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года. Номинантов представили в 94 категориях. Зафиксировали рекорд.

Премия «Грэмми» за лучший альбом года досталась американской певице Тейлор Свифт. Она стала первой исполнительницей, получившей этот престижный трофей четыре раза. Наградой отметили альбом «Midnights».

В категории «Песня года» победила американская певица Билли Айлиш за трек «What Was I Made For?» к фильму «Барби».

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В категории на «Лучшую песню года» вместе с Билли Айлиш соревновались также Дуа Липа с песней «Dance the Night, Джон Батист с композицией «Butterfly», Лана Дель Рей с «A& W», Майли Сайрус с «Flowers», Тейлор Свифт с «Anti-Hero», Оливия Родриго с «Vampire» и SZA с «Kill Bill».

В категории на «Лучший альбом года» были представлены, помимо «Midnights» от Тейлор Свифт, «The Record» от Boygenius, «The Age of Pleasure» от Жанель Монэ, «World Music Radio» от Джона Батиста, «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» от Ланы Дель Рей, «Endless Summer Vacation» от Майли Сайрус, «Guts» от Оливии Родриго и «SOS» от SZA.

В категории «Запись года» наградили Майли Сайрус с композицией «Flowers». Трек «Flowers» в прошлом году в течение восьми недель занимал первое место в музыкальном чарте Billboard. До этого Сайрус получила свою первую награду «Грэмми» в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» .

В категории «Лучший новый исполнитель» победила Виктория Моне.

Тейлор Свифт удостоилась также награды в категории «Лучший вокальный поп-альбом» . Принимая статуэтку, она объявила о выходе в апреле нового, 11 по счету альбома «The Tortured Poets Department».

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