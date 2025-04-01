Беларусь отменила визы для граждан 71 страны на 17 дней в июле. Но есть условие

Опубликовано: 01.04.2025 15:32 , Обновлено: 01.04.2025

У граждан 71 государства в течение 17 дней в июле 2025 года будет возможность въехать в Беларусь без визы. Соответствующее распоряжение 1 апреля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако для безвизового въезда в страну путешественникам придётся выполнить ряд условий.

Речь идёт о безвизовом порядке въезда в Беларусь и особых условиях временного пребывания для гостей XXXIV Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”. В этом году он будет проходить с 10 по 13 июля. Безвизовый режим же для них введут, как и в прошлом году, на 17 дней: с 4 по 20 июля 2025 года .

Отдельные льготы и преференции традиционно предусмотрены и для организаторов и участников фестиваля. Поскольку пока текст президентского распоряжения нет, какие именно страны оказались в списке тех, кто может претендовать на безвиз, пока не понятно. Однако, уже очевидно, что по сравнению с прошлым годом, в нём есть изменения - список уменьшился на две страны.

А вот условия для получения права на безвизовый въезд в страну, исходя из официального сообщения Администрации президента, остались такими же, как в прошлом году:

визу на государственной границе иностранцам заменит оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале “Витебск”,

по одному билету может однократно въехать в Беларусь только один человек,

въезд по билету допустим не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

Исходя из опыта прошлого года, у въезжающего также обязательно должны быть действительные документы для выезда за границу, а для участников фестиваля обязательно ещё и официальное приглашение Центра культуры «Витебск» или Министерства культуры.

В прошлом году, как рассказывал Telegraf.news, гостей фестиваля также освободили от уплаты пошлины за регистрацию временного пребывания на территории Беларуси, а иностранных индивидуальных предпринимателей и организации — от подоходного налога.

Беларусь отменила визы для 73 стран на время «Славянского базара в Витебске»