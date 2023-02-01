Чиновники пообещали вернуть фестиваль LidBeer. В стиле Дожинок?

Опубликовано: 01.02.2023 10:50 , Обновлено: 01.02.2023

Лидский райисполком пообещал провести в сентябре 2023 года пивной фестиваль LidBeer, который не отмечали уже три года.

Как сообщили в пресс-службе райисполкома, он должен войти в программу празднования 700-летия города. Фестиваль запланировали на 2-е сентября.

Чиновники пообещали, что формат «open air» с фуд-кортами останется, но саму концепцию фестиваля компания-организатор «Лидское пиво» поменяет.

«Вместо одного гала-концерта — несколько тематических локаций, где в качестве подарка городу выступления артистов, скорее всего, будут бесплатными. Задуманы сюрпризы, которые пока организаторы не раскрывают», — сообщили в исполкоме.

Будут ли хедлайнеры фестиваля, еще неизвестно.

В целом программа мероприятий, судя по анонсу исполкома, похожа на традиционные Дожинки, только с пивом и рыцарями.

Например, в день фестиваля 2 сентября «часть улицы Ленинской – от Дома торговли до бани — займет выставка-ярмарка промышленных предприятий». А «продолжением экспозиции станут ремесленные ряды, которые растянутся до памятника Гедимину. Дальше к замку – фуд-зоны».

Кроме того, «по традиции в замке и вокруг него состоится череда культурно-развлекательных и анимационных мероприятий, дискотека «Золотое ретро: диско-700», рыцарский турнир «Меч Лидского замка».