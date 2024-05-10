На «Евровидении-2024» определили вторую десятку финалистов. Кому пророчат победу?

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Опубликовано: 10.05.2024 07:22 , Обновлено: 28.01.2025

В ночь на пятницу, 10 мая, в шведском Мальмё определилась вторая десятка финалистов 68-го международного конкурса песни «Евровидение 2024». Посмотрели, кто прошёл в финал, который запланирован на завтра, 11 мая, и кому букмекеры пророчат победу в этом году.

Во втором полуфинале на сцене шведской «Malmo Arena» выступили представители 16 государств, из них в Гранд-финал прошли только 10, включая соседку Беларуси Латвию, которой не удавалось пробиться в финал конкурса аж с 2016 года.

Вот полный список стран и их исполнителей, выступление которых оценили зрители «Евровидения-2024», подарив им билет в финал:

Греция: Marina Satti – ZARI,

Швейцария: Nemo – The Code,

Австрия: Kaleen – We Will Rave,

Армения: LADANIVA – Jako,

Латвия: Dons — Hollow,

Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter,

Бельгия: Mustii – Before the Party’s Over,

Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi,

Израиль: Eden Golan – Hurricane,

Норвегия: Gåte – Ulveham,

Нидерланды: Joost Klein – Europapa.

Для тех, кто не смог посмотреть шоу в прямом эфире, организаторы «Евровидения-2024» выложили запись трансляции на официальном Youtube-канале конкурса.

Примечательно, что после второго полуфинала несколько изменился расклад потенциальных победителей конкурса, по версии букмекеров. Согласно данным сайта Eurovision World, шансы на победу Хорватии, которую в этом году представляет хэви-металл группа Baby Lasagna, сдобрившая свою композицию Rim Tim Tagi Dim народными нотками, уже оценивают не в 29% (так было до начала конкурса), а в 41%.

При этом после второго полуфинала на вторую строчку неофициального рейтинга потенциальных победителей внезапно вышел Израиль, который оттеснил на третье место представителя Швейцарии Nemo с его фьюжн-композицией The Code. Сейчас шансы на победу Швейцарии оценивают в 13%, а Израиля - в 17%.

Отметим, что такие рокировки в списках потенциальных победителей “Еровидения-2024” произошли на фоне многочисленных протестов, которые в эти дни проходили в шведском Мальмё - их участники выступали против участия Израиля в нынешнем конкурсе из-за военного конфликта в секторе Газа.

Ранее Telegraf.news рассказал, где белорусам в этом году можно смотреть «Евровидение» и можно ли отдать голос за понравившегося участника, несмотря на то, что сама Беларусь в этом году участия в конкурсе не принимает.

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