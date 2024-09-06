Linkin Park позвали петь вокалистку и пообещали новый альбом с мировым туром. Кто вместо Беннингтона?

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Опубликовано: 06.09.2024 09:08 , Обновлено: 06.09.2024

Спустя 7 лет после смерти Честера Беннингтона и распада группы Linkin Park коллектив возобновил свою деятельность с новым ведущим вокалистом в составе. На YouTube-канале группы появился первый сингл и анонс нового альбома и тура.

Бывшие участники Linkin Park воссоединилась в составе легендарной рок-группы, избрав в качестве ведущей вокалистки Эмили Армстронг.

38-летняя Эмили Армстронг ранее пела в составе хард-рок-группы Dead Sara.

Обновлённый состав Linkin Park

Кроме того, группа анонсировала новый студийный альбом FROM ZERO, который выпустит 15 ноября 2024 года, а также мировой тур в его поддержку, который стартанёт уже 11 сентября.Концерты запланированы в США, Германии, Великобритании, Южной Корее и Колумбии.

На YouTube-канале Linkin Park появился клип на песню The Emptiness Machine, а также запись часового концерта с новой вокалисткой.

Напомним, что В 2017 году первый вокалист Linkin Park, 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой. После этого группа приостановила свою деятельность.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Европейском вещательном союзе (European Broadcasting Union, EBU) сообщили, что песенный конкурс “Евровидение-2025” запланировали провести в швейцарском городе Базель.

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