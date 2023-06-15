«Гоп-стоп, идем на Белгород» - Глава Генштаба Украины Залужный снялся в музыкальном клипе
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Группа «Культурного десанта», состоящая из известных артистов украинского шоу-бизнеса, 14 июня выпустила композицию под названием «Белгород». В анимационном клипе «снялся» сам Валерий Залужный, Глава Генштаба Украины.
В ролике видно, что главным героем в песне стал украинский главнокомандующий ВСУ. В клипе именно он «исполняет» композицию, едет на разной военной технике и поет:
«Гоп-стоп поворот едем на Белгород,
Гоп-стоп все с нуля, украинская земля».
Ранее Телеграф писал, что работники ЖКХ записали музыкальный клип в ответ на жалобы белорусов:
Работники ЖКХ записали музыкальный клип в ответ на жалобы белорусов