«Гоп-стоп, идем на Белгород» - Глава Генштаба Украины Залужный снялся в музыкальном клипе

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Опубликовано: 15.06.2023 17:02 , Обновлено: 15.06.2023

Группа «Культурного десанта», состоящая из известных артистов украинского шоу-бизнеса, 14 июня выпустила композицию под названием «Белгород». В анимационном клипе «снялся» сам Валерий Залужный, Глава Генштаба Украины.

В ролике видно, что главным героем в песне стал украинский главнокомандующий ВСУ. В клипе именно он «исполняет» композицию, едет на разной военной технике и поет:

«Гоп-стоп поворот едем на Белгород,

Гоп-стоп все с нуля, украинская земля».

Ранее Телеграф писал, что работники ЖКХ записали музыкальный клип в ответ на жалобы белорусов:

Работники ЖКХ записали музыкальный клип в ответ на жалобы белорусов