Это видео на YouTube набрало почти 14 миллиардов просмотров! Что в нем такого?

Опубликовано: 23.12.2023 10:43 , Обновлено: 23.12.2023

Развлекательное анимационное видео – Baby Shark Dance от южнокорейской компании Pinkfong на детскую песню про акулёнка набрало в YouTube просто невероятное количество просмотров. Почему – до сих пор многим непонятно. Может, поймете вы?

Baby Shark стало первым видео в истории YouTube, которое набрало 10 миллиардов просмотров, но это было еще в январе 2022 года. А сейчас, за семь лет с момента загрузки, просмотров уже почти 14 миллиардов. И это абсолютный мировой рекорд. Для сравнения: идущая на втором месте песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси – «Despacito» за шесть с половиной лет набрала «всего» немногим более 8 миллиардов.

https://vimeo.com/358210423

Сколько заработала компания Pinkfong благодаря такому количеству просмотров? Есть данные двухгодичной давности (когда было 10 миллиардов просмотров) – более 6 миллионов долларов.

Автор песни Baby Shark Dance неизвестен. Считается, что это народное творчество, что песня появилась в 1970-х в летних лагерях США. Было и предположение, что вдохновением для ее создания послужил культовый фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

Топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube:

«Baby Shark Dance» – 13.69 млрд. «Despacito» – 8.32 млрд. «Johny Johny Yes Papa» – 6.84 млрд. «Bath Song» – 6.51 млрд. «Shape of You» – 6.14 млрд. «See You Again» – 6.10 млрд. «Wheels on the Bus[en]» – 5.72 млрд. «Phonics Song with Two Words» – 5.58 млрд. «Uptown Funk» Марк Ронсон – 5.09 млрд. «Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме» – 5.02 млрд.

Раннее Телеграф писал, что суд в России усмотрел «пропаганду» ЛГБТ в клипе Николая Баскова «Странник». Что же «нетрадиционного» разглядели в этом клипе работники российской фемиды?

«Атмосфера гедонизма и разврата» – Российский суд признал клип Баскова пропагандой ЛГБТ