Это видео на YouTube набрало почти 14 миллиардов просмотров! Что в нем такого?
Развлекательное анимационное видео – Baby Shark Dance от южнокорейской компании Pinkfong на детскую песню про акулёнка набрало в YouTube просто невероятное количество просмотров. Почему – до сих пор многим непонятно. Может, поймете вы?
Baby Shark стало первым видео в истории YouTube, которое набрало 10 миллиардов просмотров, но это было еще в январе 2022 года. А сейчас, за семь лет с момента загрузки, просмотров уже почти 14 миллиардов. И это абсолютный мировой рекорд. Для сравнения: идущая на втором месте песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси – «Despacito» за шесть с половиной лет набрала «всего» немногим более 8 миллиардов.
Сколько заработала компания Pinkfong благодаря такому количеству просмотров? Есть данные двухгодичной давности (когда было 10 миллиардов просмотров) – более 6 миллионов долларов.
Автор песни Baby Shark Dance неизвестен. Считается, что это народное творчество, что песня появилась в 1970-х в летних лагерях США. Было и предположение, что вдохновением для ее создания послужил культовый фильм Стивена Спилберга «Челюсти».
Топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube:
- «Baby Shark Dance» – 13.69 млрд.
- «Despacito» – 8.32 млрд.
- «Johny Johny Yes Papa» – 6.84 млрд.
- «Bath Song» – 6.51 млрд.
- «Shape of You» – 6.14 млрд.
- «See You Again» – 6.10 млрд.
- «Wheels on the Bus[en]» – 5.72 млрд.
- «Phonics Song with Two Words» – 5.58 млрд.
- «Uptown Funk» Марк Ронсон – 5.09 млрд.
- «Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме» – 5.02 млрд.
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