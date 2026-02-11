Депутаты предложили разрешить белорусским ТВ-каналам использовать музыку без разрешения авторов

Опубликовано: 11.02.2026 13:22 , Обновлено: 11.02.2026

Депутаты белорусского парламента предложили разрешить телеканалам свободно использовать музыку без разрешения или иных правообладателей. Необходимость такой меры парламентарии объяснили "спецификой телевизионного производства", но поставили телеканалам несколько важных условий.

Изменить действующие правила использования музыкальных произведений в Беларуси предложили для редакций телеканалов, которые создают передачи для телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет, передало госагентство БЕЛТА.

Как пояснил заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Вячеслав Данилович, освободить телеканалы от обязанности получать согласие автора на использование его музыки в эфире хотят из-за того, что далеко не всегда это можно сделать оперативно. Но при этом платить авторам за использование результата их труда телеканалы всё равно будут обязаны.

“Право на свободное использование предоставляется, но еще раз подчеркну - при условии обязательной выплаты справедливого вознаграждения”, - пояснил Данилович предлагаемые законодательные изменения, которые ещё будут обсуждаться рабочими группами при доработке законопроекта ко второму чтению.

Коснётся ли это правило произведений только белорусских авторов или зарубежных тоже, депутат не уточнил. В случае, если закон затронет и иностранных музыкантов и композиторов, белорусским законодателям придётся ещё как-то решать технический вопрос выплат вознаграждений в условиях действующих западных санкций, введённых в том числе и в отношении белорусских телеканалов.

Кстати, похожий закон уже действует в Беларуси в отношении музыкальных фонограмм. Их с 2023 года также разрешили, к примеру, использовать без разрешения авторов и правообладателей в качестве звукового сопровождения на концертах, фестивалях, конкурсах и других культурных мероприятия.

В этом случае автору полагается не менее 0,2% от суммы, полученной от продажи билетов. Если в течение трёх месяцев автор не потребует выплаты, организаторы мероприятия обязаны перечислять деньги на спецсчёт, где они будут лежать ещё три года. Если и за это время автор не заявит свои права на заслуженный гонорар, деньги уходят в доход республиканского бюджета.

Напомним, с 2023 года в Беларуси также разрешили использовать объекты интеллектуальной собственности - музыку, кино, компьютерный софт - без согласия правообладателей из «недружественных стран». В этом законе также предусмотрено, что за такое использование должно выплачиваться вознаграждение, которое должны зачислять на счета патентного органа. Там деньги должны храниться до востребования правообладателем или организацией по коллективному управлению имущественными правами в течение трех лет с момента зачисления.

Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»