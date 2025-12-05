Четыре страны отказались от участия в «Евровидении» из-за голосования EBU

Опубликовано: 05.12.2025 07:50 , Обновлено: 05.12.2025

Скандалом закончилось вчерашнее голосование членов Европейского вещательного союза (EBU) - организатора песенного конкурса “Евровидение”. После того, как были объявлены результаты голосования, сразу четыре европейские страны отказались от участия в следующем конкурсе.

Некоторые члены EBU ранее потребовали исключить из числа участниц Израиль из-за военных действий в секторе Газы. Некоторые также раскритиковали страну за “несправедливые попытки повлиять на результаты конкурса”.

Однако голосование показало, что большинство членов EBU придерживается иного мнения и отказывать Израилю в участии в «Евровидении-2026» не считает необходимым. В результате, вечером в четверг, 4 декабря, было объявлено, что Израиль примет участие в конкурсе в следующем году.

Было решено, что дополнительных мер, публично представленных в конце ноября, призванных повысят “прозрачность и справедливость” голосования на конкурсе, достаточно, поэтому отдельное голосование по вопросу участия Израиля решили не проводить.

Однако с этим решением EBU согласились далеко не все страны.

Так, испанская общественная телекомпания RTVE тут же объявила, что страна выходит из «Евровидения» и не будет транслировать конкурс в 2026 году. Напомним, Испания входит в пятерку главных спонсоров конкурса, и её представители по общему правилу сразу же попадают в финал, минуя полуфинальные отборы.

В своём официальном заявлении испанская телерадиокомпания выразила “разочарование” по поводу решения Генеральной ассамблеи EBU и отсутствием отдельного голосования по вопросу участия Израиля в «Евровидении».

Вслед за Испанией аналогичные заявления сделали общественная телерадиокомпания Словении RTVSLO, ирландская телекомпания RTE, а также голландская телекомпания AVROTROS.

Ещё как минимум две страны раскритиковали решение EBU, но отказываться от участия в конкурсе пока не решились. Так, исландская телекомпания RUV заявила, что вопрос участия страны “будет рассмотрен” позднее. Аналогичное заявление сделало руководство бельгийской телекомпании RTBF.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре Европейский вещательный союз объявил о “капитальном ремонте системы” голосования на песенном конкурсе “Евровидение”. С 2026 года будут введены как новые нормы оценок артистов, так и ограничения на продвижение песен до конкурса.

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