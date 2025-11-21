На Евровидении снова поменяли правила голосования

Опубликовано: 21.11.2025 15:43 , Обновлено: 21.11.2025

Европейский вещательный союз (EBU) 21 ноября объявил о "капитальном ремонте системы" голосования на песенном конкурсе "Евровидение". С 2026 года будут введены как новые нормы оценок артистов, так и ограничения на продвижение песен до конкурса.

Последнее объяснили желанием “обуздать непропорциональное влияние третьих сторон, включая кампании, поддерживаемые правительством”.

Теперь участвующим в голосовании вещательным компаниям и артистам “не разрешается активно участвовать в рекламных кампаниях третьих лиц, которые могут повлиять на исход голосования, содействовать им или вносить в них свой вклад”. А любые попытки ненадлежащим образом повлиять на результаты “приведут к санкциям”.

В 2026 году профессиональные жюри вернутся к участию в полуфиналах в расширенном составе, “в который войдут молодые присяжные в возрасте от 18 до 25 лет”.

Профессиональное жюри, состоящее из музыкальных экспертов, вернется к участию в полуфинале впервые с 2022 года, а голоса жюри и зрителей будут распределяться примерно в соотношении 50 на 50, как и в финале.

Также будут применяться некие технические средства для защиты и блокирования скоординированных или мошеннических действий при голосовании.

С 2026 года максимальное количество голосов для каждого способа оплаты (онлайн, SMS и телефонный звонок) будет снижено с 20 до 10.

В EBU пояснили, что таким образом отреагировали на жалобы и спекуляции о результатах зрительского голосования в 2025 году. При этом до сих пор несколько стран, в том числе Нидерланды, Ирландия и Испания, не подтвердили своего участия в конкурсе в 2026 году. Своим условием они поставили исключение Израиля из «Евровидения» из-за его действий в Газе.

Напомним, что 70-й конкурс песни “Евровидение” будет организован ORF в «Винер Штадтхалле» в Вене, Австрия, во вторник 12 мая, четверг 14 мая и субботу 16 мая 2026 года.