"А как он стесняется, а как он целуется" - Народный артист Беларуси Ханок перепел хит Анны Асти "Царица"

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2024 11:01 , Обновлено: 25.04.2024

В соцсетях распространилось видео, на котором народный артист Беларуси Эдуард Ханок, сидя за роялем на сцене, исполнил хит "Царица" украинской и российской поп-исполнительницы Анны Асти. В комментариях к видео в TikTok многие пользователи поддержали "молодежный" выбор композитора.

Судя по всему, ролик сняли в Белорусском государственном экономическом университете в Минске. Там 23 апреля провели творческую встречу с Ханком.

“Один лишь взгляд - и лютый холод по спине. Он просто не может в тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. А как он стесняется, а как он целуется”, - пропел музыкант.

Кстати, студенты в зале не стеснялись подпевать Ханку.

И в комментариях люди в основном поддержали народного артиста: “Студенториентированность - 1000000000000000%”.

“Преподаватель с большой буквы!” - написала пользовательница TikTok.

“Яркий пример того, как представители разных поколений интересуются друг другом”, - отметила еще одна.

Кто-то же был более критичным: “Ханок, не надо унижаться… Вы ведь легенда”.

На это другой комментатор ответил, что “унижаются только снобы и люди без чувства юмора”.

Ранее Telegraf.news показывал видео из одного минского торгового центра, где выступал певец Александр Солодуха. Некоторые комментаторы возмутились, что исполнитель постоянно поет одну и ту же композицию.

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