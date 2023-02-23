Минкульт разрешил приглашать в Беларусь "иностранных исполнителей" только госучреждениям

Опубликовано: 23.02.2023 15:40 , Обновлено: 23.02.2023

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич заявил, что в стране будет создан реестр белорусских исполнителей и артистов. А частникам вроде как запретили организовывать концерты иностранных "в целях защиты зрителей от недобросовестных организаторов мероприятий". Во всяком случае такое вывод можно сделать из слов чиновника.

Кого будут включать в списки местных артистов и по какому принципу, пока неясно.

Зато министр пообещал, что “с 2023 года работа по проведению гастролей зарубежных исполнителей” будет сосредоточена “в руках филармоний и иных крупных государственных концертных организаций”.

Таким образом, позвать в Минск с концертом какую-нибудь Бейонсе или Кендрика Ламара сможет не каждый концертный менеджер, а только государственный. Но захочет ли?

Ранее министр культуры Анатолий Маркевич 22 февраля рассказал о «предателях» среди белорусских артистов и предложил дать «второй шанс» тем, кто откажется «от прежних взглядов».

«Предателям не место на сцене» — Маркевич предложил артистам отречься «от прежних взглядов»