«Предателям не место на сцене» — Маркевич предложил артистам отречься «от прежних взглядов»
Министр культуры Анатолий Маркевич 22 февраля рассказал о «предателях» среди белорусских артистов и предложил дать «второй шанс» тем, кто откажется «от прежних взглядов».
«Предателям не место на сцене, будь то госспецмероприятие или концерт в агрогородке», — сказал он.
При этом Маркевич подчеркнул, что «к каждому артисту или творческому коллективу, заявившему об отречении от прежних взглядов и желании работать на благо Беларуси, применяется индивидуальный подход».
«Если человек искренне раскаивается в своих словах, постах, лайках, готов работать на государство и публично заявить о своей гражданской позиции, ему дается второй шанс», — утверждает министр.
Однако «если слова покаяния оказываются враньем, с такими людьми мы расстаемся сразу и навсегда», — добавил он.