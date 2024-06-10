"Лол, ты кекаешь?" — Солодуха спустился в переход, чтобы "сделать тренд и дропнуть"

🎥 Видео

Опубликовано: 10.06.2024 14:19 , Обновлено: 10.06.2024

На просторах Интернета появилось короткое видео, где известный белорусский певец Александр Солодуха обсуждает с молодой начинающей артисткой совместный трек, то есть, говоря по-молодёжному, "фит". Притом делают они это в подземном переходе. Певец — в чёрном спортивном костюме с белыми полосками и кепке. В руках у него, судя по всему, старенькая "раскладушка".

Так, белорусская певица Настя Кравченко предложила назвать дуэт “Песенкой друзей”, на что Солодуха ответил: “Лол, ты кекаешь?” Молодую артистку явно смутил сленг артиста, на что тот отреагировал: “Мы же не на Славянском базаре, а вот, в соцсеточках”. Затем автор хита про виноград, долго не думая, предложил назвать песню легко и просто: #НастяСаша.

“Делаем тренд и дропаем. И всё, чики-бамбони”, — подытожил Александр Солодуха.

“На каком языке разговаривают эти люди?” — написал после просмотра видео один из пользователей TikTok, на что автор аккаунта, Настя Кравченко, ответила: “На языке кринжа”.

“Я сразу подумал, она реально кекает”, — не без доли юмора написал под роликом ещё кто-то.

А вот, собственно говоря, отрывок того самого хита, название которого обсуждали в переходе: Александр Солодуха и Настя Кравченко с песней #НастяСаша. К слову, новинку представили в эфире белорусского телевидения.

“Александр Солодуха, вы помните что случилось с Филиппом Киркоровым, когда он начал с молодёжью тусоваться? Он вошёл не в ту дверь”, — написал кто-то из подписчиков.

“Саша поздно что-то начал менять свой репертуар”, — прокомментировал другой пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео, на котором певец Александр Солодуха косит траву в поле, напевая известную песню “Касiў Ясь канюшыну”. Как оказалось, исполнитель готовил поле для футболистов.

«Касiў Ясь канюшыну» — Солодуха показал, как готовит поле для футболистов