"Касiў Ясь канюшыну" - Солодуха показал, как готовит поле для футболистов

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2024 09:53 , Обновлено: 05.06.2024

В Сети появилось видео, на котором певец Александр Солодуха косит траву в поле, напевая известную песню "Касiў Ясь канюшыну". Как оказалось, исполнитель готовил поле для футболистов.

“Касiў Ясь канюшыну, касiў Ясь канюшыну”, - пропел в ролике Солодуха.

Затем к нему подошли трое футболистов, один из которых поинтересовался: “Извините, а что вы здесь делаете?”

“Как что, поле готовлю для вас!” - ответил певец.

“Так подождите, мы же играем на “Динамо”, - не понял футболист.

“Хм, “Динамо” так “Динамо”, - задумчиво сказал Солодуха. Отправился ли он косить траву на этот стадион, в ролике не показано.

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Певец снялся в промо-ролике Белорусской федерации футбола (АБФФ) к товарищескому матчу национальных сборных Беларуси и России, который запланировали провести 7 июня в 20:00 на стадионе “Динамо” в Минске. АБФФ пообещала болельщикам фудкорты на территории всего “Динамо”, фотозоны с моментальной печатью фото, выступление вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», «Песняров», дуэта RASA и не только.

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