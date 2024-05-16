Звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Джон-джэ назвал дату выхода второго сезона

Опубликовано: 16.05.2024 17:28 , Обновлено: 16.05.2024

Звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Ли Джон-джэ рассказал, когда состоится премьера нового сезона. Подробности картины он не озвучил, однако ожидается, что в свежих эпизодах главный герой откроет охоту за организаторами тех самых смертельных игр.

Согласно заявлению актёра, новые серии можно будет увидеть в декабре 2024 года. Неофициальная информация от Ли Джон-джэ соответствует заявлению одного из руководителей Netflix, который ранее упоминал, что премьеру стоит ожидать во второй половине 2024 года, сообщило издание Business Insider.

[info_b]Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. По сюжету социальной антиутопии, бедняки участвуют в жестоком реалити-шоу на выживание. Игроки должны успешно пройти опасные задания, основанные на детских играх. Победа принесёт около 36 миллиона долларов, а проигрыш — смерть. Только за первый месяц после премьеры драму посмотрели 142 миллиона подписчиков Netflix. «Игра в кальмара» стала самым успешным оригинальным проектом (впервые на этой строчке оказалось корейское шоу) и самым популярным сериалом в 94 странах мира. Кроме того, сериал номинировали на 14 премий “Эмми”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что киностудия Warner Bros. объявила о начале съёмок пятой части “Матрицы”. Известно, что на сей раз режиссёром выступит Дрю Годдард, который ранее был номинирован на “Оскар”.

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