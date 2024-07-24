Вышел полноценный трейлер "Джокера 2" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом

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Опубликовано: 24.07.2024 09:03 , Обновлено: 24.07.2024

В Сети появился новый трейлер "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Мировая премьера продолжения нашумевшего в 2019 году "Джокера" запланирована на 4 октября.

https://www.youtube.com/watch?v=zUpHHb_eIXo

Новый трейлер начинается с того, что Джокера (Хоакин Феникс) переводят в Аркхэм после убийства ведущего ток-шоу Мюррея Франклина, которое произошло в конце первого фильма.

Во время ожидания суда, он находит любовь с сокамерницей Харли Квинн (Леди Гага).

Объединившись, Флек и Квинн представляют себя музыкальными суперзвездами. А за стенами психиатрической больницы растёт движение за их освобождение из заключения.

Напомним, что первый фильм о Джокере стал одним из самых успешных фильмов 2019 года, собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру. Кинофильм был высоко оценён критиками, а игра Хоакина Феникса удостоилась “Оскара”.

Первоначально фильм не предполагал продолжения. Однако успех картины внёс свои коррективы. Ожидание сиквела возросло, когда Леди Гага подписала контракт на роль Харли Квинн. Впервые певица дебютировала в кино в 2018 году в фильме «Звезда родилась» и сразу же покорила критиков своим драматическим актёрским талантом.

В 2021 году певица сыграла Патрицию Реджани в фильме Ридли Скотта « Дом Гуччи», в котором также закрепила свой новоявленный статус многообещающей актрисы.

Леди Гагу сочли идеальной кандидатурой на роль Харли Квинн не только за умение перевоплощаться и эпатировать, но и за превосходные вокальные данные, которым в фильме на стыке драмы, триллера и мюзикла уделено особое внимание.

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в прокат 4 октября после премьеры на Венецианском кинофестивале.

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