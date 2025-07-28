Вышел первый трейлер третьего "Аватара"

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Опубликовано: 28.07.2025 18:28 , Обновлено: 28.07.2025

Компания Disney опубликовала первый трейлер третьей части «Аватара» от режиссёра Джеймса Кэмерона. Фильм получил название «Аватар: Огонь и пепел» (Avatar: Fire and Ash) и выйдет в прокат 19 декабря 2025 года — ровно через три года после второй части, «Аватар: Путь воды».

Как и в «Пути воды», где зрители познакомились с водным кланом Меткайина, в новой картине появится ранее неизвестное племя — Пепельный народ. Кэмерон лично представил тизер на выставке D23 Expo 2024, показав устрашающих воинов, покрытых сажей и танцующих вокруг гигантского костра.

«Вы увидите куда больше Пандоры, чем когда-либо прежде», — заявил режиссёр. — «Это безумное приключение и пир для глаз, но, в то же время, эмоциональные ставки здесь выше, чем в прошлых частях. Мы вступаем на действительно сложную территорию для всех персонажей, которых вы знаете и любите».

“Ваша богиня не властна здесь”

Изначально «Путь воды» и «Огонь и пепел» задумывались как один фильм, однако в процессе работы Кэмерон разделил сюжет на две части. На D23 он намекнул, что Пепельный народ куда более агрессивен и жаждет власти, чем Меткайина и лесные Оматикайя.

«Появятся новые персонажи, и один из них, думаю, вам особенно понравится… или вы его возненавидите», — сообщил режиссёр.

В трейлере показано, как семья Джейка Салли и Меткайина объединяются против Варанг — вождя Пепельного народа (её играет Уна Чаплин). Похоже, она умеет управлять огнём, и её пламя уничтожает часть пандорианских лесов. В финале ролика Варанг произносит зловещую фразу: «Ваша богиня не властна здесь».

Кто вернётся в третьем “Аватаре”?

Помимо Сэма Уортингтона и Зои Салданы, в фильме снова появятся:

Сигурни Уивер,

Стивен Лэнг,

Кейт Уинслет,

Клифф Кёртис,

и другие актёры из предыдущих частей.

Также к актёрскому составу присоединились Дэвид Тьюлис и Мишель Йео.

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