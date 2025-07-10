Спин-офф «Теории большого взрыва» начали снимать для HBO. О чём сюжет?

Опубликовано: 10.07.2025 16:50 , Обновлено: 11.07.2025

Американский стиминговый сервис HBO Max объявил о запуске нового спин-оффа популярного сериала "Теория большого взрыва". Сериал станет уже третьим в рамках франшизы о группе молодых американских учёных-ботаников. Узнали, чью историю на этот раз решили подробнее раскрыть шоураннеры.

Новый проект получил название “Стюарт не сумел спасти вселенную” и, как становится понятно, в центре внимания на этот раз окажется владелец магазина комиксов Стюарт Блум. В короткой аннотации к новому сериалу, которой поделились авторы шоу, говорится о том, что Стюарту предстоит “восстановить реальность после того, как он сломал устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, случайно вызвав Армагеддон мультивселенной”.

Главную роль сыграет всё тот же актёр, Кевин Сассман. На днях он поспешил поделиться в соцсетях фото с коллегами по съёмочной площадке, из которого становится понятно, что в новом сериале зрители также увидят Лорен Лэпкус, девушку Стюарта, Дениз, Брайан Позен, друг Стюарта, геолога, и Джона Росса Боуи в роли Барри Крипке. Все они повторят роли своих персонажей, впервые появившихся в “Теории большого взрыва”.

В пресс-релизе HBO Max говорится, что героям предстоит “встретиться с персонажами из альтернативной вселенной, которых мы знаем и любим по “Теории большого взрыва”. Но, как следует из названия, всё пойдёт “не так уж хорошо”.

Увидят ли зрители Джима Парсонса и Джонни Галэки, которые сыграли Шелдона и Леонарда в оригинальном сериале, пока неясно - в пресс-релизе телестудии их имена среди постоянного состава актеров нового шоу не фигурируют.

Производством сериала занимается компания Chuck Lorre Productions совместно с Warner Bros. Television. Исполнительными продюсерами шоу выступят создатели “Теории большого взрыва” Чак Лорри, Зак Пенн и Билл Прэди.

“Я хотел сделать что-то радикальное, что вывело бы меня из зоны комфорта. Что-то такое, за что персонажи “Теории большого взрыва” любили бы, ненавидели и о чём спорили бы”, - поделился своим видением нового сериала Чак Лорри.

Это будет четвёртый сериал во вселенной “Большого взрыва”. Помимо основного сериала, который шёл на CBS 12 сезонов с высоким рейтингом, было также снять 7 сезонов приквела “Детство Шелдона”, который завершился в мае 2024 года, а также спин-офф “Первый брак Джорджи и Мэнди”, который дебютировал на CBS 17 октября 2024 года.