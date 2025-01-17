В США в возрасте 78 лет умер голливудский режиссёр Дэвид Линч

Опубликовано: 17.01.2025 07:19 , Обновлено: 17.01.2025

В США умер известный американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, известный как создатель культового сериала "Твин Пикс" и эпической космической оперы по мотивам одноимённого романа Фрэнка Герберта "Дюна". Режиссёру было 78 лет.

Дэвид Линч был известен как кинорежиссер, специализирующийся на сюрреалистических детективах в стиле нуар. Ему удалось добиться международного признания, несмотря на то, что его работы выделялись из голливудского мейнстрима неординарным экспериментальным подходом, порой весьма радикальным.

О кончине Дэвида Линча сообщили его близкие, опубликовав сообщении в соцсети Facebook, передало издание The Guardian.

В августе прошлого года Линч публично заявил, что у него диагностировали эмфизему, а в ноябре рассказал о своих проблемах с дыханием.По собственному признанию Линча, к болезни привела его давняя привычка курить.

“Я едва могу пройти по комнате. Как будто вы ходите с пластиковым пакетом на голове”, - рассказывал тогда кинорежиссёр.

По данным издания Deadline, которое сослалось на собственные неназванные источники, состояние здоровья Линча ухудшилось после того, как ему пришлось эвакуироваться из собственного дома из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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Линч оставил весьма своеобразный след в американском кинематографе. Как студент-художник, он начинал с экспериментальных короткометражек, но очень скоро дорос до культового режиссёра: его первый полнометражный фильм “Голова-ластик” получил признание зрителей несмотря на всю сюрреалистичность. Далее режиссёра ждала череда отмеченных наградами фильмов, включая “Синий бархат”, “Дикие сердцем” и “Малхолланд Драйв” , а также знаковый сериал “Твин Пикс”.

Он получил три номинации на “Оскар” за лучшую режиссуру (за фильмы “Синий бархат”, “Человек-слон” и “Малхолланд Драйв”), а в 2019 году ему дали почетную награду за достижения всей жизни — “Оскар”; в 1990 году он также получил “Золотую пальмовую ветвь” на Каннском кинофестивале за “Дикие сердцем”.

Линч также увлечённо практиковал трансцендентальную медитацию, основав в 2005 году Фонд Дэвида Линча за сознательное образование и мир во всём мире. Кроме того, Линч писал картины, выпускал альбомы (включая совместные работы с Джули Круз, Ликке Ли и Карен О) и даже открыл ночной клуб в Париже в 2011 году .

В 2018 году он объяснил свой затворнический образ жизни в интервью The Guardia : “Мне нравится снимать фильмы. Мне нравится работать. Мне не очень нравится выходить на улицу”.