В США объявили претендентов на Оскар-2026. У одного фильма рекорд в 16 номинаций

Опубликовано: 22.01.2026 18:37 , Обновлено: 22.01.2026

Американская академия кинематографических искусств и наук 22 января озвучила полный список номинантов на свою главную кинопремию - "Оскар". Сама церемония вручения наград, 98-я по счёту, состоится в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе. Посмотрели, кто претендует на звание главного фильма в 2026 году.

Больше всего шансов получить золотую статуэтку американской киноакадемии у вампирского триллера эпохи сегрегации с Майклом Б. Джорданом в главной роли - картины под названием “Грешники”. Она получила сразу 16 номинаций - рекорд среди всех фильмов этого года. Как отметило агентство Reuters, этот фильм стал фаворитом “Оскара-2026” и отличился внушительными кассовыми сборами.

Впрочем, в главной номинации за лучший фильм ему составят достойную конкуренцию следующие картины:

«Бугония»;

«Формула 1»;

«Франкенштейн»;

«Хамнет»;

«Марти Великолепный»;

«Битва за битвой»;

«Секретный агент»;

«Сентиментальная ценность»;

«Сны поездов».

За звание лучшего актёра в этом году вновь поборется Леонардо Ди Каприо, сыгравший в фильме «Битва за битвой», а также Майкл Б. Джордан, сыгравший главного героя в фильме-фаворите «Грешники», Тимоти Шаламе за роль в «Марти Великолепный», Итан Хоук из «Голубой луны» и единственный не-американский актёр Вагнер Моура за роль в фильме «Секретный агент».

На “Оскар” в номинации лучшей актрисы претендуют две американские актрисы - Кейт Хадсон («Мелодия их мечты») и Эмма Стоун («Бугония»), представительница Ирландии Джесса Бакли («Хамнет»), Роуз Бирн из Австралии («Я бы тебя пнула, если бы могла») и Ренате Реинсве из Норвегии («Сентиментальная ценность»).

Претендовать на звание лучшего режиссера будут Хлоя Чжао за картину «Хамнет», Джош Сэфди, срежисировавший «Марти Великолепного», Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой», Йоаким Триер за «Сентиментальную ценность» и режиссёр фильма-рекордсмена по номинациям Райан Куглер.

Лучший мультфильм Американская киноакадемия будет выбирать из следующего списка:

«Арко»;

«Зверополис 2»;

«Кейпоп-охотницы на демонов»;

«Маленькая Амели»;

«Элио».

Долгожданный многими третий фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в итоге получил лишь две номинации - за лучшие костюмы, лучшие визуальные эффекты.

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