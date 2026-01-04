Третий "Аватар" заработал больше 1 млрд долларов. Повторит ли успех первого и второго?

Опубликовано: 04.01.2026 18:57 , Обновлено: 04.01.2026

Третий фильм Джеймса Кэмерона достиг отметки в 1 млрд долларов сборов в субботу в мировом прокате. «Аватар: Пламя и пепел» стал очередной вершиной в карьере Кэмерона, который уже снял три из четырех самых кассовых фильмов всех времен: «Аватар», за которым следуют «Аватар: Путь воды» и «Титаник».

Путь к миллиарду сложился так: по состоянию на Новый год (четверг) сборы составили внушительные 935 миллионов долларов, включая 266 миллионов долларов в США и 699 миллионов долларов за рубежом.

В пятницу фильм заработал еще 14 миллионов долларов в Северной Америке в 3832 кинотеатрах, завершив день с общей суммой сборов в США в 280 миллионов долларов.

И по состоянию на субботу новый “Аватар” вошёл в тройку голливудских фильмов 2025 года, которые преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Остальные два — тоже фильмы Disney: «Лило и Стич» (1,038 миллиарда долларов) и «Зверополис 2», который на сегодняшний день собрал 1,51 миллиарда долларов с момента выхода в прокат на День благодарения.

Для компании Disney этот год и вовсе стал рекордным: впервые с начала пандемии коронавируса выручка от продажи билетов составила 6,5 миллиарда долларов.

Но высокие заработки не гарантируют, что четвертому “Аватару” быть. Ожидается, что «Аватар 3» завершит свой прокат как наименее кассовый фильм серии, хотя все равно станет одним из самых больших хитов всех времен.

А вот будущее новаторской научно-фантастической франшизы находится под угрозой. Ранее Кэмерон не стал завышать ожидания от «Аватара 3» и даже предположил, что это может быть последний фильм серии, который он снимет в качестве режиссера.

К концу воскресенья прогнозируется, что фильм достигнет отметки в 300 миллионов долларов в американском прокате и 1,2 миллиарда долларов в мировом. Ожидается, что в третьи выходные проката в США он соберет около 35 миллионов долларов, что станет самым большим падением сборов за всю историю франшизы.

Для сравнения, «Аватар: Путь воды» и первый «Аватар» на том же этапе проката собрали более 60 миллионов долларов. Выпущенный в 2009 году «Аватар» в итоге собрал 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате, включая доходы от повторных показов в последующие годы. Он остается самым кассовым фильмом в истории кино.

«Аватар 2», вышедший более десяти лет спустя, собрал более 2,3 миллиарда долларов в мировом прокате и в настоящее время является третьим по величине кассовым фильмом в истории.

Производство “Аватара 3” обошлось более чем в 400 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих фильмов всех времен. Фильм получил заметно менее восторженные отзывы по сравнению с любым из его предшественников и набрал рейтинг 67% на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes. Ожидается, что в мировом прокате фильм соберет менее 2 миллиардов долларов.