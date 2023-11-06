В Сети появился трейлер первого фильма, сгенериованного искусственным интеллектом - The OutWorld

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2023 21:50 , Обновлено: 06.11.2023

В соцсети X (бывший Твиттер) опубликовали трейлер фильма "Внешний мир" (The OutWorld), который как уверяет создатель под ником Max, он не снимает, а генерирует с помощью нейросетей.

“Когда они пришли, мы думали, что готовы”, - говорится в анонсе фильма. Создатель обещает, что фильм будет доступен только на ? (бывший Твиттер) в 2024 году.

Трейлер, впрочем, ничем примечательным не отметился. Несколько крупных планов в перемешку с пейзажами. И куда уж без летающей тарелки с лазерной пушкой. Но зрителям, вроде, понравился.

Автор фильма сообщил, что использует для генерации сразу несколько АИ. За картинку ответственна нейросеть Leonardo. За видео - Runway. Музыку написал АИ под названием Envato.

Подписчики соцсети прокомментировали увиденное видео:

Безумное максимальное качество! Мне нужно посмотреть это на 65-дюймовом телевизоре! Лучшее, что я сегодня смотрел!

Такая атмосфера и так много потрясающих снимков. Молодец, мой друг ?

Удивительно! И, черт возьми, похоже, что Леонардо делает несколько чрезвычайно вкусных снимков!

Ранее Телеграф писал, что генеральный директор HBO Кейси Блойс озвучил ориентировочные сроки выхода новых сезонов популярных сериалов, многие из которых «зависли» из-за забастовки голливудских сценаристов. Он также рассказал о новых проектах, запланированных на ближайшие два года.

«Дом дракона», «Одни из нас» и «Эйфория» – Глава HBO рассказал, когда ждать новых сезонов