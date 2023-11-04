"Дом дракона", "Одни из нас" и "Эйфория" – Глава HBO рассказал, когда ждать новых сезонов

Опубликовано: 04.11.2023 16:49 , Обновлено: 04.11.2023

Генеральный директор HBO Кейси Блойс озвучил ориентировочные сроки выхода новых сезонов популярных сериалов, многие из которых «зависли» из-за забастовки голливудских сценаристов. Он также рассказал о новых проектах, запланированных на ближайшие два года.

Дольше всего придётся ждать поклонникам таких нашумевших сериалов как “Одни из нас”, “Эйфория” и “Белый лотос – премьеры новых сезонов запланированы только на 2025 год, а вот продолжение “Дома дракона” шоураннеры пообещали закончить к лету 2024 года.

Второй сезон приквела “Игры престолов года” планируют показать на канале HBO Max. На днях на закрытой презентации в Нью-Йорке даже презентовали тизер трейлер сериала, а Кейси Блойс также анонсировал съемку первого спин-оффа “Игры престолов. Снимать сериал по сборнику повестей Джорджа Р. Р. Мартина “Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь”, планируют начать весной 2024 года, а телеадаптация получит название “Повести о Дунке и Эгге” (по именам главных героев повестей).

Продолжение американской постапокалиптической драмы “Одни из нас”, снятой по компьютерной игре 2013 года The Last of Us, фанаты смогут не раньше, чем в 2025 году. По словам Кейси Блойса, съемки второго сезона запланированы на первую половину следующего года.

Третий сезон скандальной “Эйфории”, который должен стать заключительным, также запланирован на 2025 год, однако в HBO не исключили, что дату премьеры могут ещё перенести.

Именно это случилось с третьим сезоном “Белого лотоса”, комедийно-драматического сериала Майка Уайта - его премьеру перенесли на 2025 год, а также с сериалом “Пингвин” о сопернике Бэтмена - его отложили до осени 2024 года.

По данным портала Variety, Кейси Блойс также анонсировал спин-офф классического фильма ужасов “Оно”, снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Сообщается, что сериал также будет основан на романах Короля Ужасов, расширяя историю первых двух фильмов. Он получит название “Добро пожаловать в Дерри” и выйдет не раньше 2025 года.

В следующем году можно также ждать завершения сериала “Йеллоустоуна” - его пообещали начать показывать в ноябре 2024 года. Однако фанатов сериала обрадовали: в будущем запланированы ещё два спин-оффа, которые предварительно будут называться “1944” и “2024”. Впрочем, точных сроков съемки в компании пока не называли.

Также в 2024 году можно будет насладиться десятью новыми эпизодами вернувшегося в этом году легендарного мультсериала “Футурама”, пообещали шоураннеры.

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