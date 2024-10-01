В Сети появился новый тизер второго сезона "Игры в кальмара". Когда смотреть?

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Опубликовано: 01.10.2024 15:36 , Обновлено: 01.10.2024

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала свежий тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». На сей раз в ролике, который длится чуть больше минуты, режиссёры показали звезду триллера "Поезд в Пусан" Кона Ю. Судя по всему, именно он будет вербовать новых игроков для смертельной схватки во втором сезоне.

Известно, что действие развернётся спустя три года после событий первого. Главному герою придётся вновь принять участие в игре на выживание, однако новые испытания окажутся ещё более опасными. Роль Кона Ю заключается в том, чтобы найти максимальное количество человек и заставить их принять участие в смертельной схватке.

[info_b] Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. По сюжету социальной антиутопии, бедняки участвуют в жестоком реалити-шоу на выживание. Игроки должны успешно пройти опасные задания, основанные на детских играх. Победа принесёт около 36 миллиона долларов, а проигрыш — смерть. Только за первый месяц после премьеры драму посмотрели 142 миллиона подписчиков Netflix. «Игра в кальмара» стала самым успешным оригинальным проектом (впервые на этой строчке оказалось корейское шоу) и самым популярным сериалом в 94 странах мира. Кроме того, киноленту номинировали на 14 премий «Эмми». [/info_b]

Напомним, премьера второго сезона запланирована на 26 декабря. Ожидается, что всего во второй части выйдет 6 эпизодов. Кроме того, ранее создатели заявили о том, что продлят “Игру в кальмара” на три сезона: финальный пообещали выпустить в 2025 году.

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