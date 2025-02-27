В Нью-Мексико обнаружили мёртвыми обладателя "Оскара" актёра Хэкмена, его жену и собаку

Опубликовано: 27.02.2025 14:57 , Обновлено: 27.02.2025

В четверг, 27 февраля, в собственном доме в Нью-Мексико полиция обнаружила мёртвым двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена, его жену и собаку. По словам окружного шерифа Адана Мендоса, их не стало около полуночи. При этом каких-либо "криминальных признаков гибели" офицеры не нашли.

Что стало причиной массового летального исхода, пока неясно. «Всё, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти и ждём одобрения ордера на обыск», — коротко добавил Адан Мендос, слова которого передала местная газета Santa Fe New Mexican.

[info_b] Джин Хэкмен родился в 1930 году в Калифорнии. Актёрскую карьеру начал в начале 1960-х, первым его успехом стала главная роль в бродвейской постановке «В любую среду». В 1967-м снялся в культовой картине «Бонни и Клайд», исполнив роль брата Клайда. После этого его впервые номинировали на «Оскар».

Звездой Хэкмена сделала роль Джима (Попая) Дойла в триллере «Французский связной». За участие в картине актёр получил «Оскар», «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA. Ещё одна важная работа в его карьере — психологический триллер «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля. И фильм, и Хэкмен также номинировались на «Оскар», но не получили его.

С будущей супругой, пианисткой Бетси Аракавой, Хэкман познакомился, когда та подрабатывала в калифорнийском спортзале в середине 1980-х годов. Вскоре они стали жить вместе и к концу десятилетия купили дом в Санта-Фе. На момент смерти актёру было 95 лет, а его жене — 63. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в США умер известный американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, известный как создатель культового сериала “Твин Пикс” и эпической космической оперы по мотивам одноимённого романа Фрэнка Герберта “Дюна”. Режиссёру было 78 лет.

В США в возрасте 78 лет умер голливудский режиссёр Дэвид Линч