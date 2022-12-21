В Минске откроют первый IMAX-кинотеатр. Но без IMAX

Опубликовано: 21.12.2022 09:45 , Обновлено: 21.12.2022

В ТРЦ Palazzo в Минске 25 декабря должен открыться первый в Беларуси кинотеатр с IMAX. Однако пока без самого эффекта IMAX.

«Первые сеансы в кинозале mooon IMAX пройдут только в формате 2D, и зрители пока не оценят эффектов IMAX», — сказано на сайте Afisha.me.

Как полагают СМИ, это может быть связано с санкциями против белорусского и российского рынков. Для показа фильмов в формате IMAX нужно разрешение канадской компании.

Кинопространство под брендом mooon — это проект известного Silver Screen. Организаторы говорят, что это «новый уровень комфорта и сервиса для зрителей».

«Технология IMAX отличается особым форматом съемки, обработки и показа фильмов, что делает их очень зрелищными, глубокими и реалистичными. Для наших зрителей это будет качественно новый опыт», — отмечали в сети.

В зале IMAX пообещали поставить уникальное оборудование. Фильмы будут транслировать с помощью мощного проектора, чтобы во всех частях экрана была одинаково контрастная картинка.

25 декабря в кинозале mooon IMAX пообещали показать фильм«Аватар: Путь воды».