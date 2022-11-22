Появился финальный трейлер «Аватара 2»

🎥 Видео

Опубликовано: 22.11.2022 10:37 , Обновлено: 22.11.2022

22 ноября в Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды». Это вторая часть американского эпического научно-фантастической картины режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона.

Финальный трейлер опубликовали на Yotube Rotten Tomatoes Trailers.

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

«Аватар: Путь воды» (англ. Avatar: The Way of Water) создан студией 20th Century Studio. Это второй фильм во франшизе после оригинальной ленты «Аватар» (2009).

Почти все члены актёрского состава первой части вернулись к своим ролям, в том числе Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Си Си Эйч Паундер и Мэтт Джеральд, а Сигурни Уивер исполнит другую роль

Также в фильме сыграют Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель, СиДжей Джонсruen.

В кинотеатрах Беларуси пообещали показать новую голливудскую «Черную пантеру». А что еще?

В Беларусь, кажется, возвращаются голливудские блокбастеры. Так минский «Киновидеопрокат» пообещал показать в кинотеатрах новый супергеройский фильм «Черная пантера. Ваканда навеки». Также там анонсировали другой голливудский фильм и рассказали, как удалось получить права на показ картин. А мы посмотрели, какие еще фильмы планируют крутить в Беларуси.

В кинотеатрах Беларуси пообещали показать новую голливудскую «Черную пантеру». А что еще?