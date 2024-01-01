В кинотеатрах нечего смотреть? Собрали 5 небанальных фильмов на новогодние выходные

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Опубликовано: 01.01.2024 07:25 , Обновлено: 31.12.2023

Новогодние праздники - это время, когда многие из нас любят проводить, наслаждаясь просмотром интересных фильмов и сериалов. Однако выбор подходящего контента может стать настоящей проблемой, особенно если кажется, что в кинотеатрах нечего посмотреть. Но не стоит отчаиваться! Мы собрали для вас пять захватывающих фильмов, которые помогут создать настоящую новогоднюю атмосферу и подарят вам незабываемые выходные.

Джинн (2023)

“Джинн» — американская рождественская комедия в жанре фэнтези 2023 года, снятая Сэмом Бойдом по сценарию Ричарда Кертиса. Это ремейк британского телефильма 1991 года «Бернар и джинн», также написанного Кертисом.

Мистическая комедия-сказка рассказывает о мужчине Бернарде, чья жизнь рушится, и волею случая он подружился с джинном Флорой, которая веками была заперта в шкатулке с драгоценностями.

В фильме снимались Мелисса МакКарти , Паапа Эссьеду, Дени Бентон, Марк Мэрон, Джордин Макинтош, Луис Гусман и Алан Камминг.

[info_b]Фильм есть на русском языке в многоголосой озвучке. [/info_b]

Гномы. Новогодний беспредел (2023)

Для любителей чего-то поострее тоже нашелся фильм на новогодние выходные. “Гномы. Новогодний беспредел” (ориг. There’s Something in the Barn) — это норвежский комедийный фильм ужасов 2023 года с Мартином Старром, Амритой Ачарией и Киран Шах в главных ролях.

Фильм режиссера Магнуса Мартенса и сценария Александра Кирквуда Брауна рассказывает историю американской семьи, которая после переезда в Норвегию сталкивается с кровожадными эльфами.

EXmas/Рождество с бывшей (2023)

Когда Грэм решает сделать сюрприз своей семье, приехав на Рождество домой, он с удивлением обнаруживает, что они уже празднуют с неожиданным гостем - его бывшей невестой Эли. Двое бывших соперничают, чтобы выяснить, кого семья выберет, чтобы отпраздновать Рождества, а кто должен уйти. Да начнется праздничный хаос!

В главных ролях — Лейтон Мистер и Робби Амелл. Режиссер Джон Фейнголд.

[info_b]Трейлер ниже — на английском языке. Но сам фильм есть на русском. [/info_b]

Оставленные (2023)

Действие фильма разворачивается в начале 1970-х годов. В нем рассказывается о профессоре и группе студентов, которым приходится остаться в подготовительной школе на рождественские каникулы.

С момента выхода фильма “Оставленные” отзывы о нем были просто фантастическими. Одной из главных причин похвалы стали сами актеры: картина полна игры, достойной премии “Оскар”, писали критики.

Элементарно (2023)

Хотите посмотреть мультфильм? Тогда отправляйтесь в анимационный мир Элемент Сити в фильме Pixar “Элементарно”. В городе сосуществуют различные элементы - огонь, вода, земля и воздух - и представляют различные социальные классы. Эмбер Люмен - дочь двух огненных элементов. Семья владеет и управляет магазином, который Эмбер надеется возглавить после того, как ее отец выйдет на пенсию и передаст его ей.

Когда она одна следит за магазином, пока родителей нет дома, Эмбер невольно прорывает трубу и затапливает подвал. Уэйд Риппл, стихия воды, - городской инспектор, посланный сообщить о протечке. Уэйд помогает Эмбер устранить проблему и спасти магазин ее семьи. Проводя время вместе, Эмбер и Уэйд постепенно влюбляются друг в друга, но внешние силы пытаются разлучить этих двух элементалей. Это фильм Pixar уже стал одним из хитов.

Ранее Телеграф писал, что до вручения «Оскаров» еще далеко, а пока Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка назвала своих фаворитов. Сразу в двух номинациях победил фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картина получила награды ассоциации как «лучший фильм» и «лучшая актриса». А что по другим наградам?

Критики Нью-Йорка назвали лучший фильм 2023 года. Это не «Оппенгеймер» и не «Барби»